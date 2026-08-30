Süper dönüş!

Geçen hafta İstanbul'da ilk kez mağlup olan Bursaspor, deplasmanda namağlup lider Kayserispor'u geriden gelip yendi ve gücünü gösterdi. Timsah, Kayserispor önünde çok tutuk bir ilk yarı geçirdi. Hücumda çoğalamayan Bursaspor sadece 2'de 1 isabetle oynadı ve istediği oyunu kuramadı. Kayserispor ise araya atttığı derin paslarla daha etkili oldu. Nitekim, Alperen Babacan'ın anlık iki elini omuzlarında gören Hasani kendini yere bıraktı. Hakem Ömer Faruk Güldibi'nin verdiği penaltıyı Kosovalı Hasani ters köşeden skoru 1-0 yaptı. 7'de 1 isabetli şut atan Kayserispor devreyi önde kapadı. İkinci yarıda sağ bekte Zeki Yavru hamlesiyle başlayan Mustafa Er'in ekibi daha tempolu ve daha üretken bir futbol sergiledi. Bu kez Cenk, 58'de Halil Akbunar'ı çekip düşürünce kazanılan penaltıyı Iheanacho soluyla atıp durumu eşitledi. Nijeryalı forvet 4 maçta 4 gole ulaştı. Baskısını yoğunlaştıran Timsah, olgun ataklarla galibiyeti aradı. Nitekim, 77'de soldan Zeki Yavru'nun arka direğe nefis ortasını alan Iheanacho yanındaki Alperen'i gördü. Deneyimli stoper ceza sahasından gelişine uzak köşeye müthiş vurarak Bursaspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 3 maçtır yenilmeyen, hatta gol bile yemeyen lider Kayserispor'u, hem de deplasmanda 2 gol atarak yenen Bursaspor, 4 maçta 9 puanla zirveye ortak oldu.