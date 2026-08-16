Timsah’tan üçlük

Süper Lig hasretine bu sezon son vermek isteyen ve Bodrum'da 2-0 kazanarak sezona iyi başlangıç yapan Bursaspor, evindeki ilk maçında Iğdır FK'yı tek golle geçerek adeta üçlük attı! Bu sezon 39 bin kombinenin hepsini satan Timsah, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ilk maçı 40 bin 850 taraftarıyla "kapalı gişe" oynadı. Tribünlerin müthiş şovu ve 90 dakika boyunca hiç susmadan muhteşem destek vermesi, sahaya da itici güç olarak yansıdı. Tam 118 gün sonra ilk defa resmi bir maçta Teksas, 2026 model Timsah'ı resmen bağrına bastı. Mustafa Er, geçen hafta sakat olan sağ kanat Halil'in maça yetişmesiyle, deneyimli oyuncuyu 11'de başlattı. Eyüp Akcan'ın yerine de Kaptan Soner Aydoğdu'yu 8 numarada oynatıp Elitim'i de 6 numaraya çekti. Geçen hafta Ankara'da Karagümrük'ü 2-0 yenen "transfer dönemi şampiyonlarından" Iğdır önünde Bursaspor, oyuna; önde basarak, alan daraltarak, topa daha fazla sahip olarak başladı. Nitekim, organize atakta soldan Elitim'in nefis ortasına arka direkte kafayı vuran Iheanachu, Bursa'nın plakası olan 16'da gol perdesini açtı. Timsah, ilk yarıda 3'te 1 isabetle oynadı ve o tek isabetli şut da gol oldu. İkinci yarıda Iğdır orta sahada oyunu dengeleyince, Mustafa Er'den ön liberoya Eyüp Akcan hamlesi geldi. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla 1 kişi fazla oynayan Timsah, bu sayısal üstünlüğünü oyuna yansıtamadı. Bu maçta oyundan çok 3 puan ve 2'de 2 yapmak önemliydi. Bursaspor, kayıpsız devam etti. Ancak oyun gücünü daha çok göstermesi gerek.