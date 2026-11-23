Fırtına’nın üstünlüğü skora yansımadı

Maçta tek bir oyun senaryosu vardı. Tempoyu belirleyen, topa ve alana hükmeden Trabzonspor, rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Oyunun henüz 5. dakikasında Salah ile Pina'nın kurduğu akıcı oyunun ardından Fırtına, Pina'nın asistinde Ozan ile golü bularak maça istediği başlangıcı yaptı. Kalabalık savunma kurgusuyla yalnızca karşılamaya çalışan Eyüp önünde kalite ve oyun hâkimiyeti farkı ilk düdükten sonra belirginleşti. Onuachu'nun bulduğu 2 net fırsatta kaleci Emre'nin mükemmel kurtarışları olmasa ilk devre farklı bir skorla biterdi. Bu yarıda Onana en rahat oyuncu olarak öne çıktı. İkinci yarıda ise farkı artıracak ikinci gol gelmeyince Eyüpspor'un ilk devreye göre rakip alanda fazla göründüğü anlar vardı. Eyüp'ün geliştirdiği atakta Onana'nın kurtarışı olmasa daha gerilimli bir maç olabilirdi. Futbol ciddi bir oyun. Kalite ve tempo farkı ne olursa olsun skor 1-0'ken konsantrasyonu korumak ikinci golü mutlak bulmak zorunluluğu var. Örneğin, Saviolo'nun uygun pozisyonda Onuachu yerine kendi şansını zorlaması yanlış bir tercihti. Sonuç; Trabzonspor, oyun üstünlüğünü tam anlamıyla skora yansıtamadığı bir karşılaşma oynamasına rağmen 3 puanı hanesine yazdırarak yoluna devam etti. Yalnız önümüzdeki süreçte 1 ayda Konferans Ligi'nde 3 zorlu maçından başka 1 derbi sınavı olmak üzere 4 Süper Lig maçı var. Sakatlıkların durumu henüz belli değil ama bu sürede her oyuncunun potansiyelini sahaya yansıtması gerekiyor. Bu süreç, Trabzon'un her iki kulvarda da konumunu belirleme açısından büyük önem taşıyor.