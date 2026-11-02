Kalite her zaman yolunu bulur!

Son dört lig maçında rakip filelere gönderilen 11 gol…. Bu istatistik, Trabzonspor'un hücum hattında ne kadar iddialı ve korkutucu bir yapıya büründüğünü gözler önüne seriyor. Ancak her başarılı yapının kilit taşları vardır. O taşlar yerinden oynadığında tablonun rengi değişebiliyor. Gaziantep karşısında takımın hücum zenginliğine derinlik katan Aral ve Franculino gibi kilit isimlerin yokluğu derinden hissedildi. Özellikle Franculino'nun yokluğu, bu takımda büyük eksiklik. O sadece top bekleyen bir golcü değil, rakip savunma hatları arasında gezinen, stoperleri peşine takıp defansın dengesini bozan bir kriz çözücü... Bu maçta ileri uçta Onuachu ve Saviolo vardı. Onuachu hava toplarında rakibin korkulu rüyası fakat Franculino'nun o delici hareketliliği olmayınca Trabzonspor, aradığı o akışkanlığı ve dinamizmi bulamadı. Orta sahada Fabinho'nun yaptığı pas hataları da eklenince takımın oyun kurma ritmi kayboldu. Futbolda bazen en iyi oyununuzu oynayamazsınız. Ancak büyük takımlar böyle günlerde bireysel kalite ve karakterle kazanır. İlk yarıda Gaziantep, Trabzonspor'un sağ kanadından tehlikeli ataklarla baskı kurdu. Kritik dakikalarda sahneye çıkan Onana'nın yaptığı kurtarışlar var. İlk yarının sonunda Savic, duran toptan golü attı. İkinci yarıda ise maçın en özel anlarından birine imza atan Muçi oldu. Mükemmel golle skoru 2-0 yaptı. Zorlanan, pas hatalarıyla boğuşan ve eksikleriyle sınanan Trabzonspor her şeye karşın 3 puanı aldı ve yoluna devam dedi. Oyun her zaman mükemmel olmayabilir ama kazanan akıl ve kalite her zaman yolunu bulur…