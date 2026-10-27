İşte büyük takım!

Bu maçın yorumuna Trabzonspor için gece ve gündüz mü desek ya da büyük takım refleksi mi desek? Büyük takım refleksi daha doğru başlık olur. İlk yarıda topa sahip olan ve iki kenardan da atak girişimleri yapan taraf Rizespor'du... Özellikle Mithat, Trabzonspor'un sol kenarını felç etti. Uzun zamandır Mustafa'yı bu kadar etkisiz görmedim. Orta alanda Fabinho ve Melih oyuna hiç giremedi ve orta saha Rizespor'un kontrolünde kaldı. Bu yarıda istenilen hücum organizasyonları da yeterli düzeyde olmadığı için Rizespor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Fabinho'nun yerine Folcarelli girdikten sonra 8 dakikalık bir bölüm var ki mükemmel görüntüler ortaya çıktı. Önce Salah-Muçi birlikteliğiyle Melih ağları gördü, ardından yine Muçi'nin getirdiği toplarda Aral ve Franculino ile de 3-2 öne geçen Trabzon oldu. İlk yar-ı ya göre değişen şey Trabzonspor'un hücumda gerçek kimliğiyle yer almasıydı. Muçi ilk yarı sahada yoktu, ikinci devre ise atılan gollerin hepsinde büyük payı vardı. Franculino'ya ise ayrı bir parantez açmak gerekir. Reis'in gelmesiyle 11'de yer buldu ve şu ana kadar Trabzon'un hücumunu şekillendiren oyuncu olarak öne çıktı. Rakip savunmanın arkasına yaptığı koşular, çabuk hızlanması ve yüksek teknik becerisi... Attığı dördüncü golde ise mükemmel bir vuruş özelliğinin de olduğunu gösterdi. Bugüne kadar yapılan maçlarda Trabzon ilk golü atan taraftı. Yenilen iki golden sonra bile oyunu ve mücadeleyi bırakmayıp büyük takım kimliğiyle sahada yer aldı. Muhteşem bir dönüşe imza atan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde olacağının mesajını verdi.