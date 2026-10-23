Kadro derinliğini en iyi şekilde gördük!

Konferans Ligi'nde Trabzonspor evinde ağırladığı Hearts karşısında zorlanmadan 3 puanı aldı. İki takımı düşündüğümüzde Trabzonspor rotasyonlu bir kadro ile çıkmasına rağmen aradaki fark çok büyük… Hearts 32 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip bir takım ve genç oyunculardan kurulu. Doğaldır iki takım arasındaki bu bariz kadro değerindeki uçurum oyununun geneline yansıdı. Thomas Reis bu maçta, ligdeki Beşiktaş maçından farklı olarak 7 oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Doğaldır ki rakibin gücünü öne çıkardığınızda bir rotasyon yapma şansınız vardır. Yalnız bu kadar çok fazla değişimin yapılmasını doğru bir tercih olarak yorumlamam mümkün değil. Birlikte oynama düşüncesi bir takım için başarıyı öne iten en önemli faktördür. İlk yarıda rakibin duran toptan bulduğu pozisyonda direkten dönen topundan dışında herhangi bir atak girişimi yok. Kazanılan penaltı ve ardından Salah'la gelen gol… İkinci yarıyla birlikte sahadaki kalite farkı ağırlığını çok daha net hissettirmeye başladı. Her zaman olduğu gibi Salah rakip savunma dengesini bozarak arka alana kestiği kusursuz pasla sahneye çıkan isimdi. Franculino'ya yaptığı asist ve ardından gelen ikinci gol... Bu galibiyet Avrupa yürüyüşünde hem moral oldu hem de kadro derinliğinin getirdiği alternatifleri görme adına önemli bir veri sundu.