Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Trabzonspor rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Buna rağmen bordo-mavililer, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio takımından çok daha kaliteli bir takım. Maçın başında Salah'ın asisti ve Onucahu ile gelen gol… Golden sonra iki ceza saha arasında sıkışan sert ve boğucu bir orta alan mücadelesi vardı. Rakip takım duran top haricinde Trabzonspor savunmasına ilk yarıda 40. dakikaya kadar hiçbir tehlike yaratmadı. İlk yarını son dakikalarında yine sahneye Salah çıktı ve Trabzonspor'u soyunma odasına iki farklı skorla götürdü. İkinci yarının başında Franculino ile gelen üçüncü gol… 3-0'dan sonra ise sahada sergilenen özensiz bir tablo var. Böyle bir durumda rakip kim olursa olsun oyun disiplininden uzaklaştığınızda sorunlar başlıyor. Üstelik rakibin kadro kalitesi, fiziksel kapasitesi ve oyun ezberi son derece sınırlıyken… Önce kaleci Onana'nın yaptığı kritik hata ve kornerden gelen gol... Akabinde ise penaltı pozisyonu… Onana kurtarmasa bir anda sorunlar öne çıkardı. Kamerunlu kalecinin bu pozisyondan başka iki net gol pozisyonunu da önlediğini belirtelim. Yaşanan konsantrasyon düşüklüğü ve savunma zaafları göz ardı edilmemelidir. Trabzonspor rotasyonlu bir kadroyla çıktı, Salah'ın bireysel performansı ile maçı koparmasını bildi. Gerekli 3 puanı aldı. Ancak büyük takımlar sadece maç kazanmaz; skoru bulduğunda da oyunu ciddiyetle oynamaya devam eder… Çünkü ilerleyen tur ve maçlarda çok daha sert rakiplerin karşısında sorunlar başınızı çok fazla ağrıtır.