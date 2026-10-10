Franculino iyi mesajlar verdi

Galatasaray maçından sonra zorlu geçmesi beklenen Samsunspor maçı ilk 45 dakikada sonuçlandı desek yanlış bir yorum olmaz. Sahaya adeta net bir plan dahilinde ve yüksek öz güvenle çıkan Trabzonspor, oyunun başından itibaren temposunu rakibine kabul ettiren taraftı. Topa daha fazla sahip olan, dönen tüm sahipsiz topları alan ve Samsunspor'u kendi alanına hapseden bir Trabzonspor izledik. Önce Muçi, ardından Salah ile yoklanan Samsunspor kalesini Mustafa'nın sol kanattan müthiş bireysel gayreti ve adrese teslim pasıyla Muçi açtı. Ardından kaleci Okan'ın yaptığı büyük hata, Nwaiwu ile gelen 2. gol ve yine Samsunspor'un savunmasının büyük hatası ve Salah'ın asistinde Franculino ile skor 3'e geldi. Franculino, genç yaşına rağmen takıma ilerleyen süreçlerde çok daha fazla katkı yapacağının mesajlarını verdi. Ancak ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir detay var ki Trabzonspor gibi hedefleri büyük bir takımın profesyonelliğiyle asla bağdaşmıyor. Skor 3-0, oyun tamamen kontrolün altında ve rakip çaresiz… Böyle bir durumda Melih'in gördüğü kırmızı kartın ne taktikle bir açıklaması olabilir ne de hırsla izah edilebilir. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibin üzerine doğaldır ki Samsunspor çok da fazla geldi. Samsunspor'un getirdiği ataklarda 3 topu direkten döndü. Trabzonspor ilk yarıda etkileyici performansla maçı koparmayı başarsa da Melih'in sorumsuzca gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci yarıda sorunlar yaşadı. Ama önemli olan 3 puan ve şampiyonluk yarışının içerisinde olmak ise bunu başardılar.