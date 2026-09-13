Fabinho ve Ozan ikilisi çok ağır kaldı

Trabzonspor, Amed deplasmanından sonra ligde puanı olmayan Konya'da da 3 puanı bıraktı. Nedensiz, başarısızlık olmaz. Sorun, takım olamamakta. Trabzonspor maça adeta 1-0 geride başladı. Savunmanın merkezinde Savic'in yaptığı hata, Konya'nın golünü getirdi. Geriye düştükten sonra ise topa daha fazla sahip olan Trabzonspor, rakip sahada gol pozisyonu üretmekte yetersiz kaldı. İlk yarıda sadece Aral'ın sol kanattan kişisel gayretiyle getirdiği toplardan başka organize atak girişimleri yoktu. Konyaspor'un ani çıkışlarında ise önde oynayan 4 oyuncunun top rakipteyken savunmaya yardım etmemesi orta sahayı sürekli eksik bıraktı. Bu devrede farkın açılmasını önleyen isim 2 net pozisyondaki kurtarışlarıyla Onana oldu. Pina'nın mükemmel getirdiği pozisyonda Salah'ın değerlendiremediği ataktan başka bir şey yoktu. Fabinho ve Ozan ikilisi, Konyaspor'un karşı ataklarında rakibe basmakta ve alanı kapatmakta çok ağır kaldı. Geçen sezonki basan, ikili mücadele kazanan, takımı öne iten, o dirençli orta saha şu an ne yazık ki yok! İkinci yarıda skoru değiştirmek adına yoğun bir baskı kurmalarına rağmen Konyaspor kalecisini geçmeyi başaramadılar. Fabinho'nun direkten dönen topu, Bahadır'ın mükemmel kurtarışları, Konya'yı ayakta tuttu. Sonuç, topa sahip olmasına rağmen orta alandaki yumuşaklığın ve üretkenlik sorununun ortadan kaldırılması, bir takım kimliğiyle sahada yer alınması gerekiyor.