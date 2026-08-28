İsteksizlik...

İlk maçtaki 1-0'lık yenilgi ve savunmada Nwaiwu gibi bir oyuncunun yokluğu doğaldır ki büyük bir dezavantaj. Bir de her türlü planları yaptığınız maçta henüz 13. dakikada Malinovskyi'nin anlamsız müdahalesi sonrası gelen kırmızı kart sonucu belirleyen bir kırılma noktasıydı. Doğaldır ki böylesi bir maçta 10 kişi kalmak sorunları da beraberinde getirecekti. Ferencvaros, oyunda üstünlüğü ele aldı, ataklar çoğunlukla sağ kanattan Bamidele Yusuf üzerinden gelişirken savunma hattında ilk kez birlikte görev yapan Savic-Cenk ikilisi uyum sorununu fazlasıyla hissettirdi. Orta alanda oluşan boşluk önde oynayan oyuncuların geri dönüşlerde isteksizliği ya da yetersizliği rakibe büyük bir avantaj olarak karşımıza çıktı. İleride sadece Salah bireysel beceriler ile üretmeye çalışsa da destek verecek bir yardımcı yoktu. 2. yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise yine oyunun kontrolü Ferencvaros'taydı. Topa daha fazla sahip oldular ve de Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı toplardan sonra gelen ikinci ve de üçüncü gol… İki maçı göz önüne getirdiğimizde Ferencvaros,saf dışı bırakılmayacak bir rakip değil. İlk maçın ikinci yarısındaki oyun ve de büyük beklentilerle geldiğiniz ikinci maçta hesapta olmayan bir kırmızı kart bugünkü sonucu hazırlayan en büyük etkendi. Ama bir başka gerçek var ki; takımda bazı oyuncular henüz istenilen performansları sahaya yansıtamıyor. Özellikle geçen sezon sonu en büyük katkı veren Onuachu bir an önce eski formuna kavuşmak zorunda.