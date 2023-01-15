15 Ocak 2023, Pazar İSKENDER GÜNEN











Bu galibiyetin Trabzonspor için anlamı büyük Geçen haftaki farklı mağlubiyetten sonra Başakşehir gibi organize ve üst düzey bir takıma karşı 3 puan almak kolay bir şey değil. Çünkü farklı yenilgi alan ve travma içerisinde olan bir oyuncu grubu öz güvenden mutlak suretle yoksun olur. Maç öncesi sorunların büyük olduğu bir ortamda, istekli arzulu bir oyunla yapılan başlangıç vardı. Başakşehir'in savunmasından çıkarken kaptırdığı toplar oldu. Eğer bireysel becerileri yeterli olsa ya da final pasında doğru tercih yapabilseler herhalde maç başlangıcı daha farklı yerlere gidebilirdi.

İlk yarı hücum girişimlerinin olduğu kenar, Trabzonspor'un solu oldu. Eren, Trezeguet ve bu ikiliye destek olan Bakasetas'la geliştirilen ataklar vardı. Ardından Bakasetas'ın dönerek vurduğu topta Volkan'ın büyük hatasıyla gelen gol... Böylesi zorlu bir maçta öne geçmek sizi daha farklı bir oyuna yönlendirmesi gerekirken rakip alanda yapılan top kayıpları öne çıktı. İkinci yarıya Trabzonspor 1-0 önde girmesine rağmen kendi alanında oyunu kabul eden bir yapıya döndü. En büyük sorun mücadele gücü ve takım savunması üst düzey Başakşehir'in sahasına gittiklerinde topu rakibe çabuk vermekti. Yapılan oyuncu değişikliklerinde acaba bir Hamsik gibi orta alanda pas organizasyonunu çok daha gerçekçi yapabilen bir oyuncu sahada düşünülmez miydi? Çalkantılı bir süreçte alınan 3 puan hele rakip Başakşehir ise asla küçümsenmemeli.