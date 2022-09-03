03 Eylül 2022, Cumartesi İSKENDER GÜNEN











İstikrarlı yapı için takım olmak şart Geçen yıl hücumda gol pozisyonu üreten yapısı olan bir Trabzonspor vardı. Dün sahaya çıkan 11, yeni bir takım. Doğaldır ki önde uyum sorunu yaşanmakta. Ümraniyespor 5-4-1 sistemiyle mücadele etti. Böyle bir oyun anlayışında olan takıma karşı tempoyu artırmak, yön değiştirmek ve topun hızı, pozisyon bulmak açısından büyük önem taşır. Bir de adam eksilten oyuncunuz ve uzaktan atılan şutlar… Pozisyon bulmakta sıkıntılı bir süreç yaşandı, çünkü her iki kenardan da organize atak girişimleri yoktu. Trezeguet, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür ikili oyunları ile rakip savunmada adam eksiltmeden yoksun… Uzaktan Bakasetas'ın vurduğu toptan başka pozisyonu olmayan ilk 45 dakika yaşandı. İkinci yarı, oyuncu değişikliklerine rağmen ilk yarıya göre değişen bir şey olmadı. Üç puan Bakasetas'ın attığı şut ve dönen topta Trezeguet ile geldi.

Antalyaspor mağlubiyeti ve ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi nedeniyle öz güven açısından sorunların yaşanması doğal. Ama bir başka gerçek var ki istikrarlı bir yapı için 'takım olmak' büyük önem taşır. Takım olmak için birlikte oynamak, birbirini tamamlayan futbolcu grubu gerekmekte. Bu nedenle Trabzonspor'u geçen yıldan daha farklı düşünmemiz lazım. Çünkü orta saha ve önde birlikte oynama süreleri çoğaldıkça daha farklı bir yapı ortaya çıkar.

Sonuç: Oyun anlamında istenilen düzeyde olmasa da Trabzonspor'un şu an içinde bulunduğu durum göz önüne getirildiğinde alınan üç puan bundan sonraki maçlar için moral kondisyonu açısından önemlidir.