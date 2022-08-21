21 Ağustos 2022, Pazar İSKENDER GÜNEN











Yakışmadı! Antalyaspor'un baskısı ve de pozisyonlarla başlayan bir maç. Ama kritik üç tane pozisyonda Vitor Hugo'nun hamleleri var. Orta alanda Hamsik'in yokluğunda önemli sorunların olduğu bir gerçek. Çünkü Hamsik, takımin lideri ve oyunun temposunu ayarlayan bir isim. Abdullah Avcı savunmanın önünde Dorukhan ve Doğucan ile oyuna başladı. Trabzonspor'un yediği birinci gol de Doğucan'ın yaptığı pas yanlışından gerçekleşti. Sorun, orta alan ve de hücumda pas organizasyonunun oluşmaması. Nwakaeme'nin ayrılmasından sonra transfer edilen Trezeguet, henüz istenilen performansı sahaya yansıtmaktan çok uzak. Önde Cornelius-Djaniny, hücumda var olmaya çalışan iki isim ama orta alanda Bakasetas'ın daha fazla yardımcı olması gereken pozisyonlar var ki bir türlü gerçekleştirilemedi. Yenilen ikinci golde ise Vitor Hugo'nun zamanlamasından doğan penaltı ile gerçekleşti. 2-0'dan sonra oyun anlamında organizasyonu olan Antalyaspor karşısında Abdullah Avcı ilk yarı bitmeden iki değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bu değişikliklerden sonra ise Abdülkadir Ömür'ün mükemmel pası, Djaniny ardından Enis Bardhi golü. 2-1'lik sonuç ikinci yarı için moral kondisyonu için önem taşır. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Bartra'nın direkten dönen topu, rakip alanda daha fazla oynanan oyun ve de 2-2'nin yakalandığı anlardan sonra ise Trezeguet'in hatasıyla yenilen üçüncü gol. Sorun, geçen sezon sizi şampiyonluğa götüren takım savunmasının yetersizliği… Futbolda sizi başarıya getiren en önemli gerçek sahaya yansıttığınız oyun anlayışı ve de takım birlikteliği. Uzun bir aradan sonra böylesi farklı bir sonuç Trabzonspor'a ne yazık ki yakışmadı.