06 Ağustos 2022, Cumartesi İSKENDER GÜNEN











Trabzon kazandı ama yetmez... Ligin ilk maçı, oyun anlayışı ve oyuncu kalitesi açısından 2 takım arasında büyük farklar var. İstanbulspor sorunlarla dolu bir takım. Hem savunmada hem de hücumda büyük yetersizlikleri var. Dünkü görüntülere bakacak olursak Süper Lig'de işleri çok zor. Böylesi yetersizliklerle dolu bir takıma karşı Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyunu olumlu olarak değerlendirme şansımız yok.

Cornelius'un duran toptan attığı golden başka da üretken bir yapının ortaya çıkması gerekirdi. Sahaya çıkan 11, ofansif ağırlıklı bir takım. Orta alanda Siopis mücadele gücü ile sivrilen bir isim. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas ise oyunu yönlendirmesi gereken ve ofansif anlamda öndeki oyuncularla pas bağlantısını kurması gereken 2 isim. Ama her iki oyuncu da gerekli performansı bir türlü gösteremediler. Önde her iki kenarda da Trezeguet ve Edin Visca orta alandan gerekli paslar gelmediği için istenilen performansı sahaya yansıtamadılar. Abdullah Avcı orta alanda farklı bir tercih yapmak zorunda. Abdülkadir ve Bakasetas'ın birlikte oynadığı maçlarda önde üretkenlikten uzak bir yapı ortaya çıkıyor. Çünkü çok fazla ofansif oyuncuyla sahaya çıktığınız zaman, önde pas bağlantısıyla ilgili sorunlar yaşarsınız. Trabzonspor da üçüncü bölgede gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Ligin ilk maçı, alınan 3 puan başlangıç anlamında çok önemli ama ortaya konan oyun henüz istenilen düzeyde değil.