Yıldızlar katılınca kendimize geliriz

İSKENDER GÜNEN

olmak demek, birlikte oynamaktan geçer. İki maçta da Şenol Güneş, değişik ilk 11'lerle sahaya çıktı. Ve de zaman zaman değişik taktik anlayışlarını sahaya yansıttı. En büyük sorunlarımızın başında her ne kadar topa daha fazla sahip olsak da hücumda gerekli yeterliliğin olmayışı vardı.Ayrıca savunmanın arkasına atılan toplardaki sorun da göze çarpıyor. Özellikle ilk hazırlık maçımız Azerbaycan karşısında bu hatalar dikkat çekti.tür hazırlık maçlarında topla 3. bölgeye yaklaştığımızda bireysel becerilere gereksinim olduğunu düşünüyorum.Bir de Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında bizi öne iten en büyük gerçek oyun, rakipten kaptığımız toplarda hızlı hücum girişimlerinde bulunmamızdı.Önde Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki kaliteli oyuncunun ilk 11'de olacağını da düşünmek gerekiyor.olmak için iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum.Savunmada Çağlar, Merih ve de Ozan Kabak gibi önemli oyuncularımız var. Ve de geçmişten farklı olarak yurt dışındaki liglerde oynayan oyuncu sayımızın fazlalığı büyük bir avantaj…Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç gibi önemli takımları farklı skorla geçen bir Milli Takım'dan ümitli olmamak için bir neden yok.Hazırlık maçlarını tam bir veri olarak almamak lazım.İtalya maçı çok daha farklı bir konsantrasyon ile oynanacak.Bu Milli Takım her an her şeyi yapabilecek bir görüntü veriyor.Milli Takım'ı en iyi noktaya taşıyacağından kimsenin şüphesi yok.A Milli Takım'da merakla beklenen 26 kişilik EURO 2020 kadrosu dün gece açıklandı.kadrodan çıkarılan isimler oldu. Öte yandan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Antalya'daki hazırlık kampını dün tamamladı. Bugün Almanya'ya gidecek olan Milliler, son hazırlık maçını yarın Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.