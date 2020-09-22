Başarının şartı takım birlikteliği

İSKENDER GÜNEN

Pandemi sürecinden sonra Trabzonspor'un performansına bakmak gerekir. Çünkü oynanan 6 maçta galibiyet sayısı sadece bir… Bir de geçen sezonHer karşılaşmadan sonra savunma oyuncularının yetersizliği gündeme geldi ama takım savunması hiçbir zaman irdelenmedi. Şu an herkes Sosa, Novak ve Sörloth gibi isimler Trabzonspor'dan ayrıldığı için sorunlar yaşandığı görüşünde.Yani koşullar ne olursa olsun, takım bütünselliği sahaya yansıtıldığı zaman olay sadece bireysel performanslara yüklenmez. Sezon başlangıcı istenilen düzeyde değil ama şu an hiçbir takımın istenilen seviyede olmadığı da bir gerçek. Yeni transferler konusunda ilerleyen haftalarda daha gerçekçi yorumlar yapma olanağımız var. İlk görüntüler pozitif yönde.