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İSKENDER GÜNEN
Başarının şartı takım birlikteliği

Başarının şartı takım birlikteliği

22.09.2020, Salı
Trabzonspor iki maçta galibiyete hasret kaldı… Aksayan yönleri neler? Baker, Afobe ve Flavio ihtiyacı karşılar mı?
Pandemi sürecinden sonra Trabzonspor'un performansına bakmak gerekir. Çünkü oynanan 6 maçta galibiyet sayısı sadece bir… Bir de geçen sezon şampiyonluğun yitirilmesindeki en büyük etken, takım savunması yetersizliği. Her karşılaşmadan sonra savunma oyuncularının yetersizliği gündeme geldi ama takım savunması hiçbir zaman irdelenmedi. Şu an herkes Sosa, Novak ve Sörloth gibi isimler Trabzonspor'dan ayrıldığı için sorunlar yaşandığı görüşünde. En büyük sorun, bu oyuncuların kayıpları değil. Başarının olmazsa olmaz şartı takım birlikteliği. Yani koşullar ne olursa olsun, takım bütünselliği sahaya yansıtıldığı zaman olay sadece bireysel performanslara yüklenmez. Sezon başlangıcı istenilen düzeyde değil ama şu an hiçbir takımın istenilen seviyede olmadığı da bir gerçek. Yeni transferler konusunda ilerleyen haftalarda daha gerçekçi yorumlar yapma olanağımız var. İlk görüntüler pozitif yönde. Teknik adam Newton elindeki oyuncu yeterliliğine göre takım savunmasını öne çıkaran bir sistemi oluşturmalı.
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