İSKENDER GÜNEN

Ders çıkarın!

FUTBOLSUZ 3 aylık uzun bir süre. Kalan 8 hafta zorluklar her takım için fazla… Taraftarlarından yoksun ve de oyuncuların mental ve fiziksel anlamda maçlara konsantre olabilmesi bir hayli zor. Ama bu kadar olumsuz koşullara rağmen belirli bir hedefiniz varsa bunu gerçekleştirmek için sahada mücadele vermek zorundasınız. Şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor için artık puan kaybının yaşanmaması öncelikli. Göztepe karşısında başlangıç son derece olumlu. Topa daha fazla sahip olan ve de oyunda üstünlüğü ele almaya çalışan bir yapı. Novak ve Ekuban ile girilen iki net gol pozisyonunda kaleci Beto önleyen isim oldu. Trabzonspor adına en iyi isim Pereira'nın Guilherme ile yaptığı ikili oyun ve sonrasında attığı pasla öne geçen taraf oluşu… 1-0'dan sonra ortaya çıkan görüntü Trabzonspor'un maçı rahatlıkla alabileceğiydi. Fakat oyunda üstünlüğü olmasına rağmen bazı oyuncular var ki istenilen performanstan uzaktaydılar: Abdülkadir Ömür ve Guilherme… 2. sarıdan gördüğü kırmızı karttan önce Hüseyin Çimşir'in, müdahale şansı var mıydı, 'Evet'. Çünkü yeni kural 5 oyuncu değiştirmek hakkı tanıyor. 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe direnç gösterecek moral kazandı.

2. yarıya çıkarken oyuncu değişimi gerekirdi. Orta alanda sorun vardı. Ama Çimşir aynı takımla sahaya çıktı. Bireysel becerisiyle Sörloth'un kazandırdığı penaltı ile 2-0 öne geçtikten sonra ise Da Costa'nın anlamsız müdahalesi ile birlikte Göztepe'nin kazandığı penaltı golü. 2-1'den sonra ise Hüseyin Çimşir'in yaptığı oyuncu değişimi son derece yanlış. Çünkü Nwakaeme önde top tutan ve saklama becerisi olan bir isim. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi oyunculardan birini tercih etse daha doğru olurdu. Alınan 3 puan futbolsuz geçen uzun süreçten sonra büyük önem taşımakta. Ama Hüseyin Çimşir'in bu maçtan çıkaracağı dersler olmalı. Özellikle de oyuncu tercihleri konusunda…