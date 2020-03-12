İSKENDER GÜNEN

Trabzon için bu sezon o sezon

Başakşehir maçı öncesinde liderliği ele alma maçı. Hüseyin Çimşir'in sahaya çıkardığı ilk 11 herkes tarafından sürpriz olarak yorumlansa da bana göre son derece doğru bir karar. Abdulkadir Parmak, Sosa ile birlikte savunmanın önündeki ikiliden biri. Serkan gibi genç ve de mücadele gücü yüksek dirençli bir isim kenarda ve de Abdülkadir Ömür gibi oyunu hızlandıran bir isim sahada. Maçın başlangıcında daha önceki maçlarda göremediğimiz bir yapı ortaya çıktı. Ve de maçın en önemli ismi, daha önceki karşılaşmalarda performansından kuşku duyduğumuz Sosa'nın her zaman beklediğimiz gibi olduğu bir gece. Atılan ilk golde asist yapan ve de serbest vuruştan takımı rahatlatan isim.

Abdulkadir Parmak bu takım için bana göre çok önemli isim. Mücadele gücü yüksek ve de aldığı her topta öne oynamayı bilen bir isim. Obi Mikel'in kariyerine söylenecek herhangi bir şey yok ama Abdulkadir Parmak bu takımın orta sahasında olması gereken bir oyuncu. 2-0'dan sonra 3. golün yakalandığı anda çok büyük bir hata ve de yenilen gol. Trabzonspor'da önde öylesi yetenekli oyuncular var ki. Örneğin bir anda ortaya çıkıp sonucu değiştirebilen Nwakaeme... Ortada ilk yarı hiç yoktu ama ikinci devre Abdülkadir Ömür ile birlikte geliştirdikleri atak ve de ardından mükemmel gol. 3-1'den sonra oyunu kontrol eden ve de pozisyonlar bulan taraf yine Trabzonspor. Alınan 3 puan liderliğin tekrar el değiştirmesi açısından önem taşır ve de bu hafta kendi sahasında Başakşehir maçı daha farklı bir havada geçer. Fakat bu maçta Trabzonspor açısından en önemli olgu ise uzun yıllardan sonra şampiyonluk atmosferine giren bir takım olması. Görünen o ki 'Bu sezon o sezon' gibi. Zira sahada bunu gerçekleştirebilecek yetenekte bir takımı var Trabzonspor'un .