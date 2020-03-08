İSKENDER GÜNEN

Gol verilmeliydi

90+2, VAR'la iptal edilen gol… Bana göre boşta kalan topa dokunan oyuncu Abdülkadir Ömür. Dokunduktan sonra onun ayağı, G.Antepli oyuncunun ayağı ile buluşuyor. Sonrasında gol iptal ediliyor. Ve de kaybolan 2 puan… Zirve mücadelesi veren bir takım için büyük kayıp. Yanlışlarla dolu bir oyun olmasına rağmen hakem golü verse 3 puanı alma becerisi gösterilecek.

Yanlışlara bakalım… Hafta içi yazdığım en önemli sorun, orta alanda rakipten top alan oyuncu yetersizliği… G.Antep, başlangıçta yakaladığı %100 pozisyonda yine her zaman olduğu gibi Uğurcan mükemmel refleksiyle başlangıçta geriye düşmeyi engelleyen isimdi. Tempo olarak son derece düşük, ayağa paslarla topa sahip olan Trabzonspor ama top 3. bölgeye geldiğinde pozisyon üretmekten son derece uzak. Topa sahip olmak bir takım için önemli ama yan ve geri pas olarak değil! Kamil Ahmet'in driplinglerle geldiği ve yaptığı asist, Ekuban'la öne geçtiği dakikada böylesi zorlu bir deplasmanda atılan golden sonra ikinci golü bulmak ve rakip çok adamla geldiğinde pozisyonlar üretmek doğaldır ki büyük önem taşır. İkinci yarı daha fazla rakip alanda kalıp topa sahip olmak gerekirken yapılan pas hataları ve de Gaziantep'in, Trabzonspor'un sol kenarından geliştirdiği ataklar ve de gelen beraberlik golü… Üzerine basarak belirtmeliyim ki Hüseyin Çimşir'in bazı oyuncularda ısrarcı olması, yanlış.

Guilherme kenar oyuncusu değil, Sörloth'un arkasında daha fazla katkı yapabilecek yetenekte… Kaybolan 2 puan ama eksikleri görmek gerek ve de Trabzonspor'un attığı 2. golün VAR'la iptal kararı verilmesi yanlış!