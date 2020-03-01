İSKENDER GÜNEN

Assolist sahne aldı

Maçı iki ayrı devre olarak yorumlamak gerekir. İlk yarı, çok önemli sorunları olan bir takım görüntüsü vardı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi sahaya çıkan 11'den kaynaklanıyor. Bir takım için bazı oyuncular var ki olmazsa olmaz. Takımda bulunmadığında, Beşiktaş maçı gibi top rakip alana geldiğinde bu oyuncunun yapacağının yarısını yapacak başka bir futbolcu kadronuzda yoktur. Bu oyuncunun ismi Nwakaeme....

İlk yarının önemli sorunlarından birisi bu tercihti... İlk devrede dribling özelliği olan, adam eksilten ve top saklama beceresiyle önde çoğalmayı sağlayan oyuncunuz olmadığı için pozisyon üretmede sorunlar oldu. Orta alanda Sosa'nın çok etkisizliği. Guilherme ve Ekuban'ın üretkenlikten uzak performansları, top rakip alana gittiğinde çabuk yapılan top kayıpları Rizespor'un atak girişimlerini sağlayan unsurlardı. Yenilen gol de çok büyük hatalar zincirinin sonrasında geldi.

İkinci yarı ise, Nwakaeme'nin oyuna girmesinden sonra sahnedeki oyun tamamen değişti. Bizim bildiğimiz coşkulu, kazanma arzusu yüksek bir takım ortaya çıktı. Duran toptan gelen golden sonra Rizespor'u ilk yarıya göre büyük bir baskı altında tutan ve rakipten dönen ikinci topların hepsini alan bir Trabzonspor vardı sahada. İkinci atılan golden sonra ise Rizespor'un oyundaki direnci tamamen düştü. Ve de topa Trabzonspor daha fazla sahip oldu. Nwakaeme'nin ayağına aldığı her topta pozisyonlar ardı arkasına geldi. Yine Nwakaeme'nin getirdiği topla önce kazanılan penaltı. Yine bu oyuncunun getirdiği topla kazanılan 5. gol ve farklı sonuç. Kötü başlanan ama gereken puanın farklı bir skorla alındığı bir maç oldu. Fakat böylesi bir sonuçtan sonra bile eksiklikler göz ardı edilmemeli.