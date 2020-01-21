İSKENDER GÜNEN

Onu seyretmek büyük keyif...

Süper Lig'in ikinci yarıları çok zorlu geçer... Çünkü hem şampiyonluğa oynayan takımlar hem de küme düşme hattındaki takımlar için puan kayıpları sorunları beraberinde getirir. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin aldıkları galibiyetten sonra Trabzonspor için mutlak üç puanlık bir maçtı.

Mücadelenin başlangıcında görüldü ki Kasımpaşa hücumu düşünen bir yapıyla sahaya çıktı. Ama bilindiği gibi takım savunması yetersiz olduğu için ligin en fazla gol yiyen takımlarından birisi. Trabzonspor gibi 5 ofansif oyuncu ile sahaya çıkan bir takıma karşı böyle bir oyun kurgusuyla sorunlar yaşamamanız olası değil. Maçın 24 dakikalık bölümünde Kasımpaşa'nın hücumda çok adamla geldiği anlar ve de hücumu sonlandırmadan kaptırdığı toplar var. İdeal bir Trabzonspor ortamının oluştuğu anlar.

Golün gecikmesinin en önemli sebeplerinden birisi Trabzonspor'un sağ kenarda hücum girişimlerinin olmayışı ve de bütün hücum girişimlerinin sol taraftan yapılmasıydı. Fakat 25. dakikada Sosa'nın attığı mükemmel golden sonra 30. dakikaya kadar önce Sörloth ardından Nwakaeme ile birlikte bir anda maç 3-0'a geldi ve Kasımpaşa'nın direnci tamamen düştü. İkinci yarı Fernandes'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla Kasımpaşa 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı ve de maç tam bir antrenman havasına büründü.

Şurası bir gerçek ki Trabzonspor'da hücumda çok özel oyuncular var. Nwakaeme ve Sörloth gibi...

Nwakaeme'yi seyretmek büyük keyif. Hem attığı goller hem de yaptığı asistle maçın en önemli oyuncusu oldu.