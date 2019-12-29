İSKENDER GÜNEN

Ciddiyet şart!

Kayserispor, sezon başından beri sorunlarla boğuşan bir takım... Şu an teknik adam görevini bırakmış, oyuncuların büyük bölümü takımdan ayrılmış, genç ve deneyimsiz bir kadro ile dünkü maçta sahada yer almak zorunda kaldılar.

Böyle bir rakibe karşı ilk yarı çok daha farklı bir skor üretme şansı vardı.

Futbol ciddi bir oyun. Rakibi küçümsemek en büyük sorundur. Trabzonspor, 3. bölgeye geldiğinde ciddiyetten uzak görüntüler ortaya çıktığı için sadece 2 gol atabildi. Yenilen 2 gol ise sezon başından beri olduğu gibi amatör çerçevedeydi.

İkinci yarı Kayserispor'un çok adamla geldiği anlarda Trabzonspor, rakibin hatalarını iyi değerlendirdi. Sturridge ve Sörloth iş birliği ile gelen iki golden sonra farklı bir skor ortaya çıktı. Sörloth bana göre Trabzonspor'un ilk yarıda Süper Lig'deki bulunduğu yere en fazla katkı yapan oyuncu. Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında attığı 15 gol ve yaptığı 6 asist var.

Kayserispor'da 2003 doğumlu Emre Demir oynadığı oyunla çok genç olmasına rağmen yarınlar adına büyük ümitler verdi. Trabzonspor, alınan 3 puanla birlikte ve uzun senelerden sonra ilk yarıyı 32 puanla bitirdi. Şampiyonluk yarışının içinde sezon sonuna kadar var olabilmek için ikinci yarı hazırlık döneminin iyi geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi gerekli. Obi Mikel ve Sturridge gibi deneyimli iki oyuncunun performanslarını artırmaları gerekmekte. Kimse bu gerçeği göz ardı etmemeli