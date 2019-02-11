İSKENDER GÜNEN

Kimine VAR kimine YOK

BU sezon VAR denen bir sistem Türk futboluna girdi. Ama VAR'ı bile kendinize benzettiğiniz bu maçta bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Sakatlıklar ve transfer yasağı nedeniyle çok kısıtlı bir kadro ile bu maça çıkan Trabzonspor her türlü eksiğine rağmen mücadele gücünü sahaya yansıttı ama aynı filmi yine izledik.

1- Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı 4-5 kez izlememe rağmen herhangi bir darbe görmedim. Yani penaltı değil.

2- 45. dakikada Diagne'nin Rodallega'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gereken pozisyonu hakem yine es geçti. Yani yine VAR, YOK oldu. 3- Nagatomo'nun ağzından yabancı dilde çıkan küfürler de duyulmadı nedense.

4- İkinci yarıda Galatasaray ceza sahası içinde Ekuban'ın ayağına gelen darbede hakemden, VAR'a da gitmesine rağmen nedense penaltı yorumu gelmedi!

Oyun için ise eleştirilerimiz var.

G.Saray gibi kendi sahasında üst düzeyde tempo yapan takıma karşı savunma ile orta alanı birbirine yakın kurmak ve boşluk bırakmamak gerekirken iki bölge arasına rakip oyuncuların çok fazla girip gol pozisyonu ürettikleri anlar var. Ayrıca Novak ve Pereira'nın yokluğunda iki kanattan da çok geldi Galatasaray. Özellikle ilk yarının 20 dakikalık bölümünde dönen topları da Galatasaraylı oyuncular aldığı için büyük bir baskı altında kaldı Trabzonspor. Oysa orta alanı kalabalık tutarak, tempoyu düşürmeyi denemeliydiler. Abdülkadir Ömür sağ kenara geçip Ekuban orta alana geldikten sonra ise rakip alanda daha fazla ayağa pas yapıp, Rodallega ile bulunan golün ardından Nwakaeme'nin kaçırdığı golle soyunma odasına 2-2 gitme şansını kullanamadı Trabzonspor. Aslında böylesi hakem hataları ile dolu bir maçı yorumlayabilmemiz de gerçekten zor. Hakem hataları olmasa dünkü sonuç ortaya çıkar mıydı? Her şeye rağmen müthiş bir mücadele örneği gösterdikleri için Trabzonsporlu futbolcuları tebrik ederim.