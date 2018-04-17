Kucka çıkınca...

İSKENDER GÜNEN

Hedeflerı farklı iki takım vardı dün gece sahada... Osmanlıspor ateş çemberinin içinden çıkma derdinde, Trabzonspor ise Avrupa bileti peşinde. Burak ve Onazi sakatlık, Okay ise sarı kart cezası yüzünden forma giymiyordu Trabzonspor'da. Özellikle Okay ve Onazi gibi mücadele gücü yüksek iki oyuncunun yokluğunda nasıl bir orta alan kurgusu oluşturulacağı merak ediliyordu.

Rıza Çalımbay'ın çıkardığı 11'de savunmanın önünde Kucka ve Olcay yer aldı.

Rodallega ise Burak'ın yokluğunda ileride görev yaptı. İlk yarı Trabzonspor en rahat maçlarından birisini oynadı.

Osmanlıspor, Serdar Gürler ve Umar Aminu'yu savunmanın arkasında topla buluşturarak gol pozisyonları üretmeyi düşünen bir anlayış içerisindeydi. Orta alanda ise hiçbir dirençleri ve rakibe baskıları olmadığı için Kucka ile Olcay, Trabzonspor ataklarını başlatan ikili olarak öne çıktı. Kucka geldiği günden bugüne kadar en etkili maçlarından birini oynadı.

Özellikle Yusuf'a attırdığı golde yaptığı asistle öne çıktı.

İlk yarı rakip alanda ayağa pası daha fazla yapan ve oyunu istediği gibi yönlendiren bir Trabzonspor vardı. Osmanlıspor'un ikinci yarı Musa'nın attığı gole Trabzonspor, Rodallega ile hemen yanıt verdi.

Bordo-mavili takım, ikinci yarı 3-1'den sonra Yusuf ve Pereria ile girilen net gol pozisyonlarından yararlanamadı. İkinci yarı, ilk yarıya göre orta alanda sorunlar baş gösterdiği için (Kucka'nın sakatlanarak oyundan çıkması, Olcay'ın yorulması) Osmanlıspor, Trabzonspor savunmasındaki bireysel ve yerleşme hatalarından kaynaklı iki gol buldu ve bir puanı alma becerisi gösterdi. Ancak skor 3-2 iken Trabzonspor'un Uğur Demirok ile golü bulduğu pozisyona hakemin verdiği faul kararının yanlış olduğu kanaatindeyim.