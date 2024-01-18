Yazarlar Gürcan Bilgiç Bartuğ daha çok sorumluluk aldı
Bartuğ daha çok sorumluluk aldı
18 Ocak 2024, Perşembe

GÜRCAN BİLGİÇ

Bartuğ daha çok sorumluluk aldı

İsmail Kartal pamuklarda sakladığı, oynatmaya "kıyamadığı" yedek güçlerini, en "steril" ortamda sahaya sürdü.
Ligde makine gibi çalışan takım, taraftar desteğini ve güvenini kazandığı ortamda; uzun süre sonra vitrine çıkacaklar, bulabilecekleri en güler yüzlü tribünler önündeydi. Hata yapsalar da alkışlanacakları bir statta, büyük bir tolerans aralığında sahaya çıktılar.
Gözler elbette Krunic'in üstündeydi. Uzun süredir beklenen "altı numara", zorluk derecesi düşük maçta formasıyla ve Kadıköy gecesiyle tanıştı. Yanında genç Bartuğ da vardı. Arkalarındaki Bonucci'den, önlerindeki Mert Hakan'dan da maksimum yardımı aldılar. İlginçtir Bartuğ daha çok sorumluluk aldı, Krunic ikinci bölgenin boşluklarını kontrol altına alıp, pas köprüsü olmayı tercih etti. Antrenmanlarda adından çokça söz ettirirken, maçta ne vereceği bilinmiyordu Lincoln'ün. Roberto Carlos golü attı; sıfırdan vurarak. Aslında maçı bitiren ikinci golün de asisti geldi aynı ayaktan. Adanaspor'un istekli, dirençli gecesiydi aslında. Gözlerin ekranda olduğu anlarda kendilerini hatırlatmak adına da mücadele ettiler.
Batshuayi golleriyle gecenin ismi oldu, Mert Hakan fileleri sarsıp kendini buldu. Ancak bu maçın öncekilerden "iki farkı" vardı. Duran toptan "iki gol" buldular. Ligde göremediğimiz organizasyon golleri, bu müsabakada farkı katmerledi.

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