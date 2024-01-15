Kartal’ın sihirli dokunuşları...

Gaziantep'in"duvar" öreceğindenkimsenin şüphesiyoktu. Sumudica'nın tek "becerdiği"iş bu. Adam maçı kilitlemeyiçok güzel yapıyor. Ve bunun kurgusundahızlı oyuncularıyla şansınıdeniyor. 1 puanın peşinde…Fenerbahçe aynı maçı Trabzonspor'akarşı da oynadı. Öyle kalabalıkbekliyorlardı ki araya top bile sokamadılar. O maçıkaybetmişlerdi… Aslında hedefe gitmenin altın kuralı iştedün gece; "Son dakika atıyorsan şampiyon olursun,son dakika yiyorsan olamazsın." Fenerbahçe'ninkazanma arzusu o kadar yüksekti ki60'tan sonra rakibin yorgunluğu başladı vemaç bir "Hataya" baktı. İsmail Kartal'ınhamleleriyle, gollerin altındaki imzalaraynı oldu. Trabzonspor maçında ikincisantrfor denememişti, bu kez denedi.Yorulan Tadic'i oyundan aldı.Bonucci gibi bir ustayı sahayasürünce bir 6 numarasını(İsmail Yüksek) kenara çağırarakriske de girdi. "Beraberlikyetmez" maçın parolasıydı. Vebunu gerçekleştirmek adına herşeyi denediler. Maçın 3 tane kırılmaanı vardı. 1- Tadic'in "kulağıyla"ofsayta düşmesi, Szymanski'ningolünün iptal edilmesi. 2- Dzeko'nun kaçırdığı penaltı, buoyuncuları böyle anlarda "Hata yapmasın" diye alıyorsunuz.Ne mazeret olursa olsun o penaltıyı Dzeko'ysankaçırmayacaksın. 3- Livakovic'in müthiş kurtarışı. Sonsaniyelerde herkes saate bakarken Gazianteptakımı inanmaktan vazgeçmedi. Birkarambol, müthiş bir vuruş ve kurtarış.İrfan Can'ın attığı gol kadar önemli birandı. Dediğimiz gibi; "Son saniyedeyemiyorsan şampiyon olursun."