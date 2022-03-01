Altay’ın ellerinde!

Erken gelen golle birlikte Fenerbahçe oyuncularının üstlerindeki baskıdan kurtulmalarını bekledik. Kasımpaşa buna izin vermedi. Öyle organize geldiler ki, "baskı öyle değil,böyle olur" dedirttiler. 6 Altay kurtarışı, bir de direkten dönen topla biten ilk yarının, Fenerbahçe adına sezonun en şanslı süresi olduğunu belirtmemiz lazım. Rakibi tehdit etmekten bu kadar uzak kalan, ne pasla ne de baskıyla rakip sahaya yerleşemeyen, acemi-yetersiz bir kadro vardı. Oyun öylesine belli ediyordu kiKasımpaşa'nın golünün geleceğini, sadece dakikası beklenir halde, sayaç çalışıyordu. Mert Hakan,Serdar Dursunhamlesi doğruzamanda geldi ama hemen arkasından da beraberlik golü ağları buldu. Rakibin gelirken çekineceği ön tarafın olmadığında, tek yapacağın topun peşinden koşmak oluyordu ve Fenerbahçe'ninde maçta kendisi için "şans anını"beklemekten başka çaresi yoktu. Kasımpaşa defansının telaşında, Szalai'nin şutunun rakibe çarpıp, köşeye gitmesi ile birlikte sıkıntılı gece, galibiyet akşamına dönüştü. Arda Güler'in sezonundökülenlerinden umudukesen taraftar için beklentisahibi tek oyuncu olaraksahada olması bir seçim. Kasımpaşa gibi temaslı oynayan, fizik gücü yüksek bir takım karşısında bocalaması da normal. Berisha'nın bu takımın yükünü taşımayacağı da artık ortada. AttilaSzalai'nin de pozisyon yanlışlarıiçinde rakiplerin taktikhedefi haline geldiğini de söylemeklazım. Fenerbahçe taraftarı için şampiyon olamadıktan sonra, ikincilik ile yedincilik arasında çok fark yoktur.