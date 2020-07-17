İddiasız olmaları keyfi artıracaktır

GÜRCAN BİLGİÇ

İki takım da ligdeki amaçlarından uzaklaşmışken taraftarlarını gülümsetecek bir performansın peşine düştüler. Beşiktaş için üçüncülük hedefi var… Bu nedenle kazanmak daha anlamlı. Fenerbahçe ise yeni yol haritasında kendisini zorlu bir etapta bulacak.Bu da maçın keyfini artıracaktır. Oyuncular daha rahat, baskıdan uzak oynayacaklar. Önümüzdeki sezonlarda adı sadece derbi olan ama iddiası bulunmayan daha çok maç seyredeceğiz.Gündeme düşen isimlere baktığımızda kesinlikle bir planlama var... En azından sol bek alınacağı söyleniyor.Bu nedenle en doğru transfer teknik direktör. Oyuncu açısından değil takım performansında iddia yaratabilecek kalitede ve yetenekte bir hoca getirildiğinde sorunlar da yavaş yavaş çözülür.Muriqi varken bile en az iki forvet alınmak zorunda. Bu noktada muhakkak alternatifler oluşturulmuştur. Eğer Avrupa'ya gidilseydi "Satılmasın" derdim. Ama bu şartlarda hem kısa vadede nakit sorununu gidermek hem de UEFA'nın limitlerinde kalmak için en iyi teklifi değerlendirmek gerekiyor.Yöneticilerin eli kolu bağlı durumda. Fakat ben hâlâ UEFA'nın harcama limitlerinde esneklik yapacağını düşünüyorum.Erol Bulut hem Malatya hem de Alanya'da başarılı oldu. Ama oynattığı oyun, Fenerbahçe taraftarını mutlu etmez. Sorun da burada zaten. Ersun Yanal da mutlu edecek oyunu oynatmaya çalıştı, 7 maç üst üste kazanamadı. Burada doğrular devreye girer. Erol Bulut veya bir başkası takımın kalitesini ve yeteneklerine uygun sistemi bulmalı.Dolayısıyla dengeli oyunu birkaç yaratıcı oyuncu ile destekleyecek "Akıl oyunları" Fenerbahçe'ye lazım.Ömer Faruk Beyaz'la birlikte Fenerbahçe en az iki sezon bu kuraldan dolayı sıkıntı yaşamayacak. İki senedir de iyi oyuncular getirdiler. Ayrıca bu konuda tüm takımlar aynı şartlarda yarışıyorlar. Bir oyuncu yüzde 10 demek. Bu da alt yapının değerini ve önemini arttırıp kulüplerin daha ilgili olmalarını mecburi kılar.