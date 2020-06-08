Sosyal medyaya göre kulüp yönetilmemeli

GÜRCAN BİLGİÇ

Tam lig maçları için gün sayarken "saçma" bir kavganın içine düştük. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in "dokuz yıldır şike yok" cümlesini bazı Fenerbahçeliler "Vay efendim bize şikeci dedi" diye yangına çevirince, yöneticiler de peşlerinden geldi.

Nihat Özdemir'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer izni verilmemesi için eleştirilmesini anlarım. Elindeki belgelere, yönetimin yapılandırma hareketlerine rağmen, şampiyonluk rekabeti içinde gelişmesinin önüne geçildi.

Kimler, ne transferler yaptı ancak Fenerbahçe kulübü yapamadı!

Ama işin içine 2010-11 sezonu girdiğinde, o günlerin en hassas tartılarından biridir Nihat Özdemir. Şimdiki başkan Ali Koç, Nihat Özdemir ve Ferit Şahenk, 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini aralarında toplayıp, Moussa Sow'u transfer ettiler Fenerbahçe'ye. Kulübün Ankara kaynaklı tüm problemlerinde Özdemir vardı...

Hadi bütün bunları bir kenara bırakalım, kim; görevde olduğu dönem için "kirli" ifadesini kullanır, kendini suçlar?

Türkiye'de dokuz yıldır şike yok deniyorsa, "Ondan önce vardı" diye anlayacaksınız. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere, kaç kere Galatasaray'ın şampiyonlukları üzerine "şaibeli" diye konuşmadılar mı? Hali hazırda, Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Federasyonu'na Mesut Bakkal'ın anıları üzerinden, "Şampiyonluğumuz geri verilsin" başvurusu yok mu? Bunlar 2010-11 döneminden önce olmadı mı?

Nihat Özdemir ile ilgili tek doğru ifade, çıkıp "2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir, benim ikinci başkan olduğum kulüptür" demesidir. Bundan önce birçok kez söylediği gibi.

Ali Koç ve arkadaşları da kulübü artık "akil" mantıkla yönetmeli, okuduğunu anlamayan ergen kafaların öfkelerine alet olmadan, sosyal medya sözcüsü olmaktan çıkmalı.

Nihat Bey, "şike" yorumundan önce, Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırtılmadı, bunu açıklasın. Mesela Başkan Ali Koç değil de Aziz Yıldırım olsaydı bu kararı alır mıydı? Bizi buna ikna etsin...

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Söz ustalarda



Fenerbahçe, sözleşmeli teknik direktörü olmadan kalan sekiz maçı tamamlayacak. Görülen o. Bu sürede lig konsantrasyonundan ziyade kupaya odaklanacaklar. 1-2'nin rövanşı için Trabzonspor maçını hedef seçtiler.

Emre Belözoğlu kaptan ve teknik heyetin bir parçası olarak iki kupaya gözünü dikmiş durumda. İki maç sonunda Türkiye Kupası, 1,5 ay sonra ise Süper Kupa...

Yeni başlangıçları umutlarla beslemek adına, şimdi takımdaki ustaların sorumluluk alması gerekiyor. Daha fedakâr olacaklar, kalitelerini yansıtacaklar ve sorunları hep birlikte çözecekler.

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Oyuncular için özel merkez kuruldu



Pandemi dönemi Ali Koç, yeni Fenerbahçe için ilk önemli hamleyi yaptı; Samandıra'ya müthiş bir laboratuvar kuruldu. Oyuncuların yağ oranlarından, performans analizlerine, diyet listelerinden, uyku saatlerinin belirlenmesine kadar kararların alınacağı, verilerin toplanacağı, her gün testlerin yapılacağı gelişimi körükleyecek bir analiz merkezi oluşturuldu. Önemli de bir miktar para harcandı. Her şey oyuncunun nasıl daha iyi olabileceği ile ilgili. Bunu kavrayacak ve inanacak futbolcular da kendi gelecekleri için bir planlamaya sahip olacaklar. Manchester City'nin Teknik Direktörü Guadiola, en iyi oyuncusu Agüero'ya "Kilolarını vermezsen, oynamazsın" restini çekti. Kulüp prensiplerinin önüne "yıldız" sıfatını geçirmedi. Fenerbahçe'nin de bu yatırımın hakkını verecek, doğru teknik adama ihtiyacı var.