27 Mayıs 2020, Çarşamba
GÜRCAN BİLGİÇ
Takımın tutkalı

Takımın tutkalı

27.05.2020, Çarşamba
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik heyete katılması neyin işareti?
Aurelio ilk etapta, kalan maçlar için "pro-lisans" sorunu çözülürse 8 maçın atlatılmasını sağlayacak. Yani gelecek sezon için teknik direktör arayışlarındaki sıkıntıyı bitirecek. İkincisi; kulübü, taraftarı, ülkeyi ve takımı tanıyan bir isim. Antrenörlük özelliklerini de geliştirdi ve tecrübesi var. Bu konuda Belözoğlu-Demirel ikilisinin eksik ayağını da tamamlayacak.

ÇOK İŞ YAPACAK, TEK KİŞİ!
Futbolculuk zamanını da bildiğiniz ve yakından takip ettiğiniz Aurelio için nasıl bir yorum yaparsınız?
Mahmut Uslu, böylesine takımı için oynayan bir Brezilyalı gördüğümüzdeki şaşkınlığı, "Avrupalı göçmenlerin bölgesinde doğup-büyüdü. Brezilyalı olsa da Avrupa kültürünü biliyor" şeklinde yorumlamıştı. İlginçtir, takımdaki Brezilyalı popülasyonunun en yüksek olduğu dönemde bile hafta sonlarında barbekü partilerine çağrılmazdı. Grubun içinde değildi. Yani başka bir Brezilyalı'ydı. Türkçe'ye hakim. Portekizce ana dili. Bu yüzden takım içinde denge unsuru ve önemli bir motive kaynağı olacaktır. Bugünün bakış açısında "Takımın tutkalı" pozisyonunda. Yeni gelecek herhangi bir teknik adam, "Ben onunla çalışmam" demez. Gruba birçok iş yapacak, tek isim aldılar. Doğru bir hareketti.



EGO FIRTINASI!
Sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenörler Aurelio, Volkan Demirel hatta Tuncay Şanlı iddiası var… Bu ekipten başarı gelir mi? Bu isimlerin tepesinde Erol Bulut mu olur?
Bu isimleri yan yana koyduğunuzda mükemmel bir "ego" fırtınası oluşur. Başlarda iyi giderler ama sonrasında birbirlerine düşerler. Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in yardımcı olarak görev aldıkları 2016 Fransa'daki milli takımda ne kavgalar çıktığını hatırlayın. Onları yönetecek, saygı duyacakları bir "tepe noktası" gerekiyor. Erol Bulut, Tayfun Korkut veya bir başkası, kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Dolayısıyla bu üçlünün kabul edilebilir bir hiyerarşi ile kulüpte görevlendirilmesi gerekir.

PRO-LİSANSI YOK
Aurelio'nun teknik ekibe katılması kalan 8 maç için teknik direktör sorununun da çözülmesi olarak algılandı. Ancak genç hocanın pro-lisansı bulunmuyor. Bu nedenle takımın başında sahaya çıkabilmesi ancak özel izne bağlı. Göztepe'nin hocası İlhan Palut örneğinde olduğu gibi F.Bahçe de pro-lisansı olan Şenol Çorlu'yu teknik ekipte gösterip, Aurelio'yu kulübede oturtabilir. Brezilyalı takımı yönetir ancak maç sonu demeç veremez. Ya da "Salgın sürecinde bir teknik adamla anlaşamadım, kalan 8 maçta Aurelio için özel izin istiyorum" diyerek krizi aşabilir.



KIZLARI AYLA VE AYLİN
42 yaşındaki Brezilyalı Aurelio sadece Türk vatandaşı olmakla kalmadı, 3 kızından ikisine Ayla ve Aylin isimlerini verdi.

AURELİO ÇORUM'DA NE YAPTI?
14 MAÇ
7 GALİBİYET
1 BERABERLİK
6 MAĞLUBİYET
22 PUAN
1.57 ORTALAMA

FUTBOLCU MEHMET'İN SÜPER LİG KARİYERİ
TRABZONSPOR
2001-2003: 45 maç, 9 gol, 3 asist
FENERBAHÇE
2003-2008: 218 maç, 18 gol, 35 asist
BEŞİKTAŞ
2010-2012: 54 maç, 3 gol, 4 asist
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