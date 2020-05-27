GÜRCAN BİLGİÇ

Aurelio ilk etapta, kalan maçlar için "pro-lisans" sorunu çözülürse 8 maçın atlatılmasını sağlayacak.İkincisi; kulübü, taraftarı, ülkeyi ve takımı tanıyan bir isim. Antrenörlük özelliklerini de geliştirdi ve tecrübesi var. Bu konuda Belözoğlu-Demirel ikilisinin eksik ayağını da tamamlayacak.Mahmut Uslu, böylesine takımı için oynayan bir Brezilyalı gördüğümüzdeki şaşkınlığı,şeklinde yorumlamıştı. İlginçtir, takımdaki Brezilyalı popülasyonunun en yüksek olduğu dönemde bile hafta sonlarında barbekü partilerine çağrılmazdı. Grubun içinde değildi. Yani başka bir Brezilyalı'ydı. Türkçe'ye hakim. Portekizce ana dili. Bu yüzden takım içinde denge unsuru ve önemli bir motive kaynağı olacaktır. Bugünün bakış açısında "Takımın tutkalı" pozisyonunda. Yeni gelecek herhangi bir teknik adam,demez. Gruba birçok iş yapacak, tek isim aldılar. Doğru bir hareketti.Bu isimleri yan yana koyduğunuzda mükemmel bir "ego" fırtınası oluşur.Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in yardımcı olarak görev aldıkları 2016 Fransa'daki milli takımda ne kavgalar çıktığını hatırlayın. Onları yönetecek, saygı duyacakları bir "tepe noktası" gerekiyor.Dolayısıyla bu üçlünün kabul edilebilir bir hiyerarşi ile kulüpte görevlendirilmesi gerekir.Aurelio'nun teknik ekibe katılması kalan 8 maç için teknik direktör sorununun da çözülmesi olarak algılandı. Ancak genç hocanın pro-lisansı bulunmuyor. Bu nedenle takımın başında sahaya çıkabilmesi ancak özel izne bağlı. Göztepe'nin hocası İlhan Palut örneğinde olduğu gibi F.Bahçe de pro-lisansı olan Şenol Çorlu'yu teknik ekipte gösterip, Aurelio'yu kulübede oturtabilir. Brezilyalı takımı yönetir ancak maç sonu demeç veremez. Ya da "Salgın sürecinde bir teknik adamla anlaşamadım, kalan 8 maçta Aurelio için özel izin istiyorum" diyerek krizi aşabilir.42 yaşındaki Brezilyalı Aurelio sadece Türk vatandaşı olmakla kalmadı, 3 kızından ikisine Ayla ve Aylin isimlerini verdi.14 MAÇ7 GALİBİYET1 BERABERLİK6 MAĞLUBİYET22 PUAN1.57 ORTALAMATRABZONSPOR2001-2003: 45 maç, 9 gol, 3 asistFENERBAHÇE2003-2008: 218 maç, 18 gol, 35 asistBEŞİKTAŞ2010-2012: 54 maç, 3 gol, 4 asist