Hocanın yapacağı tarif önemli

GÜRCAN BİLGİÇ

"Hiçbir oyuncuyu sahaya çıkmaya zorlayamazsınız. "Oynarım" diyen, profesyonel boksta olduğu gibi riskleri de kabul eder"Kısaca; kendimi…Çünkü yabancı hoca arayışlarıbaşladığında,diye yazmıştım.gerekiyordu.Yoksa yeni bir Cocu veya Vitor Pereira'nızolur. 45-50 yaş diyerek, uzun dönemli bir çalışmaperiyodunu ifade ediyor sanırım.Şenol hoca, dünya üçüncüsü olduğunda52 yaşındaydı. Teknik adamınız, sizin prensiplerinizle,nasıl başarılı olacağını tarif edebilmeli.Bunları nasıl yapacağının planını çizmeli veikna olmalısınız. Burada Erol Bulut da olsa, AykutKocaman da olsa, hatta Bjelica da olsa fark etmez.GÖKHAN Gönül'ün ayrılışında, Aziz Yıldırım faktörü vardı. Aziz Başkan'ın sözlerinin ayarı yoktu. Evlere gelen telefonlar falan vardı. Gökhan bunlarla yaşamak istemedi. Beşiktaş ile de iyi bir sözleşme ile anlaştı. Kendisi bunları açıklamadı, ancak bilen biliyor. Gökhan süreçte Fenerbahçe taraftarı ve kulübüyle de hiç polemiğe girmedi, duruşunu korudu. Taraftar belki Caner Erkin için tavır koyabilir; Kadıköy'deki derbideki "secde" hareketinden ötürü. Ama Gökhan için kötü konuşan görmedim. Ali Koç'un "Anlaşıldı" mesajı ise bence transferi çok kapsamıyor. Sadece transfer için eline bir "Joker" aldığını gösteriyor. Bu kadar gençleşme konuşulurken, Gökhan için opsiyon oluşacağını sanmıyorum.Her kulüp aidiyet duygusu üstündenhareket ediyor. Bu noktada yabancılarla bağlantınızsadece "ödemeler" üstünden oluyor.Bunun yanına ekonomik şartları da eklediğinizdemaddi sıkıntıları aşmanız da kolaylaşıyor.Kriz anlarında tahammül alanı büyüyor.transferi, Menemen'den gidipSivasspor'da parlayanörneğidir.Bu karar Fenerbahçe için değil, Türk futboluiçin gerekli. 14 yabancı almak varken, kimse altyapıyayatırım yapmaz. İki oyuncu, takımın yüzde20'sidir. Bunların performans vermesi için de altyapıyailgi gösterilmek zorunda.Lig bir an önce başlamalı. Ya da "aşı bulunana kadar" oynanmamalı. Hiçbir oyuncuyu sahaya çıkmaya zorlayamazsınız. "Oynarım" diyen, riskleri de kabul ettiğini beyan etmeli. Aynı profesyonel boksta olduğu gibi. Ne kadar önlem alsanız, kazalar olabiliyor. Sadece futbol değil, diğer branşlar da da bunlar düşünülmeli. Oynanma kararında "Tek şehir" seçeneği en doğrusu. Ya da 'İlaç-aşı, bulunana kadar spor yapılmaz' kararını alırsınız.