Acemi bir hocayla hedef kovalıyor!

GÜRCAN BİLGİÇ

ARKADAŞ yine takımın bütün dengeleriyle oynamış. Ön tarafı değiştirmekle kalmamış bu kez, orta saha ile defansı da yenilemiş.Sahadakiler kadar acemi bir teknik ile hedef kovalıyor Fenerbahçe.Desem ki; birsistem var; öncekiler yapabiliyordu, Bunlaryapamıyor. O da yok ortada. Bir emin arıyorsunuzsahada.gibi. Nasıl hücum edileceğininkararı Aatif'a kalmış. Topa tek kendinigösteren o, pası alan o ve kaybedende kendisi. Bir şey diyemiyorsunuz, çünküdiğerlerinde o yürek veya cesaret de yok.Önceden ezberlediklerini yapıyorlar amaElbette golün nedeni hatadır. Frey duran topta önündeki topa tekvando darbesi ile vurmaya çalışıyor, ilk gol oluyor.Kaleci Harun önce topu rakibe atıyor, pozisyon geçiyor. Sonra boşa çıkıyor, kalecisiz kaleye atamıyorlar. Bu yetmiyor;İsmail'in topuna Mehmet Topal müdahale edince üçüncü gol geliyor.Oyun için Cocu'yu, bu pozisyonlar için futbolcuların altını çizmek istedim.Rakiphoca kendi alanında ter dökerken, bizimHollandalı oturuyor hala kürsüsünde.Soru geldiğinde de,gibi ukalalık da yapıyor.Dört gün önce ne yaptığını bilen, bilmeye çalışan bir takımla oynadı Konya'da ve kazandı. Bu rotasyonu kime, nasıl güvenerek yaptı bilmiyorum. Bildiği bir şey var mı; onu da bilmiyorum. İki tane "ama" hakkımı kullanıyorum.Yetenekli ile "iyi" arasındaki farkı Harun'un dünkü performansı ile gördük.İkincisi ise Cocu'ya hitaben; Fenerbahçe için ligin kararının verileceği Beşiktaş maçına çıkacak.