GÜRCAN BİLGİÇ

Akhisar’a tarih hediye etti!

Trabzonspor maçı öncesinde Aykut Kocaman, Hasan Ali'nin orta sahada konumlanması ile ilgili olarak, "Bizi çok iyi tanıyan bir rakip ile oynuyoruz. Bir sonraki rakipleriyle oynadığımız için her maçımızı seyrediyorlar. Sürpriz yapmamız gerekiyordu" dedi. Ligde iki defa kaybettiği Akhisar karşısına, bir final maçında, ligde oynadığı son 11 ile çıkan da aynı Aykut Kocaman. Aynı taktik ve diziliş ile kazanamadığı rakibi karşısına, yine aynı taktik ve görevlerle çıkardı takımını sahaya...

Tam bir hayal kırıklığıdır. İkili maçları ve özellikle de finalleri iyi analiz etmesi ve detaylardan yararlanması ile tanıdığımız bir teknik adamın, kazanmasına rağmen sorunları içinde barındıran oyuncularıyla, farklı bir sonuç bekledi.

Diyebiliriz ki; Akhisar'ın ilk golü gelene kadar üç net gol pozisyonu vardı. Biri olsa durum farklı olabilirdi. Doğrudur, ama olmadı. Ne yapacağını, hatta ne hissettiğini iki kere test etmiş oyunculara karşı, kadrosunun kalitesini zorlaması gerekiyordu. Akhisar'ın sahasında bekleyeceğini hepimiz biliyoruz, yine de pas sorunu olan orta saha ile oynamak, bu kadar orta yapıp uzun santrforu yedeğe yazmak, kapalı defansa rağmen adam eksilteni (Valbuena) 60'dan sonra oyuna sokmak, ciddi bir teknik adam yanlışıydı.

Akhisar'ın ne yapacağını çok iyi bilerek oynaması, orta saha presiyle sürpriz toplar kapması, önceki ezberlerinin doğruluğunda hareket etmesi, net bir skor ile kupayı kaldırmalarını sağladı. Oyunu çirkinleştirmeden, skorun ve rakibin kurallarıyla çıktıkları bilek güreşini kazandılar.

Ve en doğru yaptıkları şey ise, Fenerbahçe'nin takım ve teknik heyet olarak tüm "defolarını" ortaya çıkarmalarıydı. Her maçın hikayesi farklıdır. Aykut Hoca, böyle bir maç maratonunda, artık yorgun hale gelmiş, Giuliano, Josef gibi ciddi form sorunu yaşayan, Aatif ve Alper'in performans sorunlarına alternatif getiremedi. Yine de, böyle bir kulvarda finale kadar gelmek, kupayı kazanmak kadar önemlidir. Okan Buruk, bu kupa ile takımına, Akhisar ilçesine bir "tarih" hediye etti. Aykut Kocaman, şampiyonluk mücadelesi içinden gelerek, Beşiktaş'ı eleyerek takımına kupa şansını sundu. Onların iyiyi yapmak adına döktükleri teri saygıyla alkışlıyorum.