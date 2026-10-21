Fenerbahçe harika bir maç başlangıcı yaptı ve arka arkaya golleri buldu. Hem Oğuz'un hem de Greenwood'un golleri gerçekten mükemmeldi. Ancak Guendouzi'nin çevre kontrolü yapmadan rakibe verdiği pasla yenilen golün ardından takım bir anda düşüverdi. Yahu Slavia Prag karşılaşması fikstürün en kolay maçı. Aston Villa'dan yediğimiz 6 golü çıkarmamız averajı toparlamamız gerekiyordu. Bırak averajı, galibiyet gitti!



Tabi benim gibi bütün Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği Ake'nin durumu! Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık umarım ciddi değildir. Slavia Prag genç, diri, sert oynayan ama kalite olarak Fenerbahçe'nin çok altında... Buna rağmen zaman zaman oyun üstünlüğünü ele geçirdiler. İsmail Kartal'ın takımın en iyisi Oğuz'u neden çıkardığını anlayamadım. Derbi rotasyonu desem Galatasaray maçına daha 6 gün var. Bırak adam oynasın. O da, İrfan Can da motoru daha yeni açtılar. Oynayıp maç temposu kazanmaları daha doğru olurdu. Vedat Muriç istekli olmasına karşın ceza sahası içinde çok az topla buluşuyor. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde neredeyse hepsinin şutör olması... Kaleyi gören vuruyor. Vedat'ı düşünen yok.



Şampiyonlar Ligi'nde belki de alabileceğin tek 3 puanı İsmail Kartal'ın yaptığı saçma sapan değişiklikler sebebiyle kaybettik. Yazık! Artık tüm konsantrasyon Galatasaray derbisine verilmeli.