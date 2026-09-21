Uçuş modu!

Fenerbahçe Eyüpspor'a gol oldu yağdı adeta. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu maç kesinlikle gösterge bir maç olmaz.

Zira rakibin seviyesi düşük bile değil. Yerlerde, yerlerde!

Eyüpspor yönetimi hiç kusura bakmasın, bu takım paraşütsüz düşer.

Ancak öyle ya da böyle hem İsmail Kartal'a hem Fenerbahçe yönetimine hem de camiaya büyük moral oldu.

Oyuncular gol-asist istatistiklerini arttırdılar. Taraftarın hedefindeki futbolcular için dahi barışma fırsatıydı.

Fenerbahçe'de kötü, Eyüpspor'da ise iyi oynayan kimse yoktu. Vedat Muriç üzerindeki pası tamamen attı.

Oyundan çıkmasaydı büyük ihtimalle kariyer rekoru kıracaktı.

İsmail hocadan onu çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın.

Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir.

Lukaku'yu izledikçe inanın bazen hayrete düşüyorum. Böylesine ağır bir oyuncunun nasıl büyük takımlarda büyük istatistiklere imza attığına şaşırmamak mümkün değil. Bence bu sezon sarılacivertlilerin bir numaralı santrforu Vedat olur. Lukaku kendine gelmezse devre arası yollar ayrılır.

Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da… Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor.