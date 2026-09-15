Mahalle maçı!

Gaziantepspor deplasmanında sahaya 7 savunma oyuncusuyla çıkmak, İsmail Kartal'ın psikolojisinin gerçekten bozulduğunun apaçık göstergesi!

Ön tarafta sadece Kerem, Grenwood ve Lukaku hücum hattındalar.

Kerem'in hali gerçekten içler acısı… Artık kızmaktan çok acımaya başladım. İlk yarıda çalım atamadı, doğru düzgün pas bile veremedi.

İsmail hocanın ısrarını anlamak mümkün değil. Formda bir Oğuz, Kerem'in çok çok önünde.

Lukaku'dan ise zaten çalım atmasını, hızlı çıkmasını beklemiyoruz.

Ama güçlü fiziğiyle topu saklamasını, yüksek topları indirmesini bekleriz.

İlk yarıda girdiği 7 ikili mücadelenin sadece 1 tanesini kazanabildi. Ya kardeşim; o fiziğe günah! Sana çarpanın duvara çarpmış gibi olması lazım.



İkinci yarı karşılaşma inanın mahalle maçına döndü. Orta sahalar tamamen bitti, top şuursuzca bir o kalede bir bu kalede, tatsız tuzsuz bir bir hal aldı maç!

Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Hele Guendoizi ve Kerem'in kaçırdığı goller var ki istesen dışarı atamazsın!

5 hafta 2 mağlubiyet 1 beraberlik.

Oynanan futbola da bakarsanız umut vermiyor.

İyi oynayıp puan kaybetse sesimi keseceğim. Lakin umut yok!

Asensio dönmeden gol sıkıntısı sürecek gibi!

Eğer rakipler kazanır, Fenerbahçe erken havlu atar.

Benden söylemesi…