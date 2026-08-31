Derbiye yetmez

Ulan Yasin Kol; şu F.Bahçe'nin rahatça kazandığı maçta bile en çok konuşulmayı başardın ya helal olsun! Sen ne zaman hakem olmayı düşünüyorsun? Sadece ilk yarıda Vedat Muriç'e yapılan penaltıyı, Oğuz Aydın'a yapılan faulü ve sarı kartı sonra da Semedo'nun yüzde yüz kırmızısını vermedin. Henüz ligin 3. haftası; kaybedilen her puanın telafisi olacak iken bu maçın bile içine etmeyi başardın! Fenerbahçe takımı uzun zamandır net santrforla oynamayı unutmuş. Vedat Muriç'in etkili oyunu işte bu yüzden gözümüze hoş geliyor. Arkası dönük oynayabiliyor, iki ayağını kullanıyor, hava toplarını alıyor. En önemlisi gol vuruşlarını panik yapmadan soğukkanlı şekilde yapması... Samsunspor'un en önemli 3 oyuncusu yoktu. Bu tip eksiklikler büyük takımları bile etkilerken, zaten kısıtlı kadrosu olan Samsunspor'a ne yapmaz?



Sarı- lacivertliler özellikle ilk yarıda; beklenenin aksine Oğuz- Brown kanadını kullandı. Sadece zamanlama hatasından kaçan gol sayısı: 5. Archie Brown soldan çizgiye iniyor, içeri çeviriyor. Top golü atabilecek oyuncunun ya önüne ya arkasına düşüyor! Eğer zamanlama hatası yapılmasaydı ortaya tuhaf bir skor çıkabilirdi. Kerem'in sakatlığı sonrası forma şansı bulan Oğuz Aydın ışıl ışıl ışıldıyor. Kerem'i aratmadığı gibi formayı kapmış görünüyor. Fenerbahçe'nin 70. dakikadan sonra fiziksel düşüş sorunu devam ediyor. Belki eksik Samsunspor karşısında pek fark edilmedi ama haftaya Beşiktaş derbisinde sıkıntı oluşturur. İsmail Kartal öncelikli olarak bu problemi çözmeli.