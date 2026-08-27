Açıkça söylemek gerekirse çok korktuğum bir karşılaşmaydı. Asensio ve Kerem'in yokluğunda İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Ama hoca öyle bir Oğuz Aydın hamlesi yaptı ki resmen şapkadan tavşan çıkardı. Oğuz ilk yarıda Kante'yle beraber muhteşem performans gösterdi. Ya Vedat'a ne demeli? Resmen top bizdeyken santrfor, rakipteyken stoper gibi oynadı. Lukaku acaba böyle bir performansı nasıl kesecek?



Talisca dışında herkesin ya mükemmel oynadığını ya da mükemmel mücadele ettiğini söyleyelim. İkinci yarı Fransız ekibinin öne çıkmasıyla geçiş oyununa geçtik. Geçişlerde hem Greenwood'la hem de Oğuz'la pozisyonlarda bulduk. Lakin çok kolay harcadık. Fenerbahçe, Lyon'a göre daha yaşlı bir takım. Zaten oyunun sonlarına doğru fiziksel olarak iyice düştük. Lyon'un golünden sonra gereksiz yere panik yapmadık ama bu anlarda çok pozisyon verdik. İşte bunun için geçişte yakaladıklarımızı atmalıydık. Ederson'u da es geçmeyelim. Kurtardıklarıyla Şampiyonlar Ligine giriş biletini cebe attık. 18... Yazıyla on sekiz yıl sonra... Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde... Allah'a şükürler olsun. İsmail Kartal yaptığı değişiklerle tam puan aldı.