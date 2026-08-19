Favori değiliz

Bu sezon için Fenerbahçe'nin kalibresini daha iyi göreceğimiz bir maçtı. Zira Lyon ekibi güçlü ve zorlu bir takım. Ben İsmail Kartal'ın Talisca'nın yerine Asensio ile başlamasını beklerdim. Çünkü Asensio bağlantı oyununu daha iyi yapabilirdi. İlk yarıda sadece 10 dakikalık baskımız vardı. Böylesi önem derecesi yüksek maçlarda 10 dakikalık oyun yetmez. Tolisso ve Fofana'yı savunmakta zorlandık. Talisca'nın oyunun hiçbir anında etkili olamaması, Muriç'in orta sahaya kadar gelip hem pas trafiğine katılması hem de adam kovalamak zorunda kalması 3. bölgenin verimini oldukça düşürdü. İkinci yarıya Greenwood'un harika golüyle başladık. Zaten ondan beklediğimiz böyle cesur oynaması değil mi? Geriye ya da yan pas yapmak yerine rakibin üzerine gidince daha etkili oluyor. Biraz cesaret…



Kerem-Nene, Talisca-Asensio değişikliği oyunun ibresini Fenerbahçe lehine değiştirdi. Özellikle Nene'nin patlamalı oyunu, Lyon savunmasının dengesini bozdu. Kerem'den daha iyi performans gösterdiğini söylemek gerek. Lukaku kısa süreli de olsa şans buldu. Bundan sonra kadroya girer diye tahmin ediyorum. Açıkça söylemek gerekirse beraberlik Lyon'un işine yaradı. Fenerbahçe'nin İstanbul'da tur için gerekli skoru alması gerekiyordu. Fransa'da işimiz zor olacak ama imkansız değil. Daha çok koşmalı, daha çok mücadele etmeliyiz. Artık Lyon favori, Fenerbahçe sürpriz. Kusura bakmayın.