İyice dinlenin!

Maç öncesi zorunlu kaleci değişikliği dahil yapılan 6 oyunculu rotasyon rahatsız ediciydi. Süper Lig daha yeni başladı. Ne yorgunluğu ne trafiği Allah aşkına! Verilen şansı en iyi kullanan hiç şüphesiz Levent Mercan'dı. Vallahi helal olsun. Profesyonel, sorunsuz, ne zaman görev verildiyse layığıyla yerine getiriyor. İsmail hocanın gereksiz rotasyonu çok kolay geçebilecek karşılaşmayı tuhaf bir noktaya getirdi. Madem yanlışlık yaptın en azından devre arasında telafi edebilirdin. Ama ne yazık ki 2. golü yiyene kadar bekledin. Ey İsmail hoca; hala İrfan Can Kahveci'den bir şey olmayacağını anlayamadın mı?

Bu adam artık F.Bahçe seviyesinde bile değil. Neyin inadını yapıyorsun? Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam; hocanın İrfan'ı oynatmaması için Fred'e yaptığımı yapardım. Gönder, oynatamasın! İsmail Kartal baktı ki maç elden gidecek topu, tüfeği hepsini sahaya sürdü. Bu kez dinlendirmeye çalıştığın oyuncuların daha çok yorulmadı mı? Şu lige gümbür gümbür başlamak, psikolojik üstünlüğü ele almak varken riskleri alan İsmail hoca puan kaybının yegane sorumlusudur. Aceleyle gönderdiğin İrfan Can Eğribayat maçın yıldızı olurken sen sahaya 4. kalecinle çıkıyorsun! Şimdi Lyon maçına kadar iyice dinlenin! Tamam mı kuzucuklarım!