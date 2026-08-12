Durum oyunu yetti

Fenerbahçe kötü oynadı diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Sarı- lacivertliler çok net durum oyunu oynadı. Özellikle ilk yarıda rakibi de, tribünleri de uyuttu. Sonuç olarak skor üstünlüğü bizdeydi. Gole ihtiyacı olan taraf Sturm Graz ekibi olduğu için daha istekli olmaları çok normal. Şunu net olarak söylemek lazım.

Fenerbahçe fizik olarak hala hazır değil. Sturm Graz'ın liginde 2 haftayı geride bıraktı. Dolayısıyla dayanıklılık anlamında daha iyi durumdalar. İsmail hocanın Greenwood'u erken oyundan almasına şaşırdım doğrusu! Tamam iyi gününde değildi ancak Sturm Graz'ın ikinci yarıda daha önde oynayacağını düşünürsek ki öyle oldu; etkili olacağı zamandı. Sonrasında gelen penaltı golü rakibin süngüsünü iyice düşürdü. Zaten kalibresi Fenerbahçe'nin çok altında. Semedo'nun vücut dilini hiç beğenmiyorum.

Duyduğuma göre Aziz Başkan da oyununu beğenmiyormuş. Bence Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Semedo'dan çıkar. Hiç zorlanmadan en azından Avrupa Ligi'nin lig aşaması garantilendi. Ama asıl amaç Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak elbette. İnşallah bu sezon 17 yıllık hasrete son verilecek.