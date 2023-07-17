Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk sonrası erik dalı şovu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları, şampiyonluğu erik dalıyla kutladı. İşte o anlar...
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