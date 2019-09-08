Filenin Sultanları şampiyonluğa koşuyor

Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya engelini 3-1 ile geçen sultanların rakibi finalde Sırbistan oldu.

ürkiye, Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-17, ikinci setini ise 25-16 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-14 kazanan Polonya durumu 2-1 yaptı. 4.sette seyircisinin desteği ile muhteşem bir oyun sergileyen milliler, rakibine 25-18 üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen filenin sultanları, şampiyonluk için 19:30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.