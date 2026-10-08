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UEFA'dan israilli futbolcuya tükürük soruşturması!
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UEFA'dan israilli futbolcuya tükürük soruşturması!

UEFA, Uluslar Ligi'nde oynanan İrlanda-israil maçındaki tükürük iddiası için israilli oyuncu hakkında inceleme başlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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