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Romanya 0-1 İsveç | MAÇ ÖZETİ
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Romanya 0-1 İsveç | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te İsveç, deplasmanda Romanya'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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