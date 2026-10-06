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Roberto Mancini: Türkiye iyi mücadele etti
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Roberto Mancini: Türkiye iyi mücadele etti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Takımımız'ı 3-1 mağlup eden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, maçın ardından konuştu.

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