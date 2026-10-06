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Montella: İtalya'dan daha fazla maçtaydık!
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Montella: İtalya'dan daha fazla maçtaydık!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Montella, mücadeleyle ilgili olarak "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik" ifadelerini kullandı.

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