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Moldova 0-4 Slovakya | MAÇ ÖZETİ
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Moldova 0-4 Slovakya | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Moldova sahasında Slovakya'yı konuk etti. Bu mücadeleden Slovakya 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte maçın özeti...

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