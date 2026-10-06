CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Kuzey İrlanda - Gürcistan | MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Kuzey İrlanda - Gürcistan | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Kuzey İrlanda'nın ev sahibi olduğu mücadele 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!
Sonraki Video
İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!