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Kuzey İrlanda 0-0 Gürcistan | MAÇ ÖZETİ
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Kuzey İrlanda 0-0 Gürcistan | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Kuzey İrlanda'nın ev sahibi olduğu mücadele 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...

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